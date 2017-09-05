На Алтае разыскивают мужчину с татуировкой "Коля"

Известно, что Сапрыкин злоупотребляет спиртными напитками и общается с лицами без определенного места жительства.

Пропавший Н. Сапрыкин.

Приметы пропавшего:

на вид 55-60 лет;

рост около 180-190 см;

худощавого телосложения;

тип лица европейский.

Особые приметы: на кисти руки имеется татуировка в виде надписи "Коля". Может носить бороду.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89, либо 02.