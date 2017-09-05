На Алтае разыскивают мужчину с татуировкой "Коля"

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Сегодня, 15:32.
Жизнь

В Республике Алтай разыскивают без вести пропавшего Николя Сапрыкина, уроженца села Плешково Зонального района. В апреле 2017 года его видели в селе Майма на улице Подгорная, в районе магазина "Мария-Ра", сообщает ГУ МВД по РА.

Село Майма.
Село Майма. Фото: www.maima-altai.ru.

Известно, что Сапрыкин злоупотребляет спиртными напитками и общается с лицами без определенного места жительства.

Пропавший Н. Сапрыкин.
Пропавший Н. Сапрыкин.

Приметы пропавшего:

  • на вид 55-60 лет;
  • рост около 180-190 см;
  • худощавого телосложения;
  • тип лица европейский.

Особые приметы: на кисти руки имеется татуировка в виде надписи "Коля". Может носить бороду.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89, либо 02.

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