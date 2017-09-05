На Алтае разыскивают мужчину с татуировкой "Коля"

В Республике Алтай разыскивают без вести пропавшего Николя Сапрыкина, уроженца села Плешково Зонального района. В апреле 2017 года его видели в селе Майма на улице Подгорная, в районе магазина "Мария-Ра", сообщает ГУ МВД по РА.
Известно, что Сапрыкин злоупотребляет спиртными напитками и общается с лицами без определенного места жительства.
Приметы пропавшего:
- на вид 55-60 лет;
- рост около 180-190 см;
- худощавого телосложения;
- тип лица европейский.
Особые приметы: на кисти руки имеется татуировка в виде надписи "Коля". Может носить бороду.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию по телефонам 8 (38844) 21-8-43, 9-26-89, либо 02.
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