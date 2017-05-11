На Алтае разыскивают пенсионерку, которая страдает потерей памяти

Пропавшая Нина Пшеницына.

Приметы пропавшей: на вид 75-80 лет, рост 150–155 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч.

Была одета в пальто коричневого цвета, галоши черного цвета.

Особые приметы: отсутствуют передние зубы, страдает частичной потерей памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить в отделение полиции по телефонам 8 (38841) 22-0-02, 22-1-33 либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.