На Алтае разыскивают пенсионерку, которая страдает потерей памяти

Отделение полиции №1 села Чемал разыскивает без вести пропавшую местную жительницу 76-летнюю Нину Пшеницыну. 9 мая 2017 года она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид 75-80 лет, рост 150–155 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч.
Была одета в пальто коричневого цвета, галоши черного цвета.
Особые приметы: отсутствуют передние зубы, страдает частичной потерей памяти.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить в отделение полиции по телефонам 8 (38841) 22-0-02, 22-1-33 либо в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
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