На Алтае с ребёнка сняли 20 впившихся клещей

Еще один подросток, прогуливаясь с ребятами по Горно-Алтайску, принес на себе домой четырех таежных клещей. На расспросы родителей отвечал, что ходили по траве только в одном месте — у реки в районе Мебельной фабрики.

Роспотребнадзор отмечает, что эти происшествия случились в один день, 25 мая, но подобных случаев масса. Безопасно гулять только по асфальтовым дорожкам, но дети не помнят об опасности. Выход, по мнению ведомства, один: обрабатывать обувь и одежду аэрозолями против клещей. Для детей от 1 года до 6 лет выпускают детские формы.