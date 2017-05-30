На Алтае с ребёнка сняли 20 впившихся клещей

20 впившихся клещей сняли с дошкольника, живущего на окраине Горно-Алтайска. Выяснилось, что ребенок вместе с соседскими детьми катался по траве с горки, сообщает Роспотребнадзор по РА.
Еще один подросток, прогуливаясь с ребятами по Горно-Алтайску, принес на себе домой четырех таежных клещей. На расспросы родителей отвечал, что ходили по траве только в одном месте — у реки в районе Мебельной фабрики.
Роспотребнадзор отмечает, что эти происшествия случились в один день, 25 мая, но подобных случаев масса. Безопасно гулять только по асфальтовым дорожкам, но дети не помнят об опасности. Выход, по мнению ведомства, один: обрабатывать обувь и одежду аэрозолями против клещей. Для детей от 1 года до 6 лет выпускают детские формы.
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