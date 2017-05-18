На Алтае сельчанин хранил дома самодельную винтовку

Во время проверки было обнаружено кустарно изготовленное нарезное оружие калибра 7,62 мм, пять патронов к нему и гладкоствольное ружье 16 калибра, на которое у мужчины не было разрешения.

В участке сельчанин рассказал, что это оружие досталось ему от родственника и использовал он винтовку и ружья в личных целях, пишет пресс-служба республиканского МВД.

Оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.

Справка

Статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.