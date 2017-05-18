На Алтае сельчанин хранил дома самодельную винтовку

В Республике Алтай у 35-летнего жителя села Сугаш (Усть-Коксинский район) нашли незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Полиция проверила дом сугашца после того, как получила сообщение о том, что у того имеется самодельная винтовка.
Во время проверки было обнаружено кустарно изготовленное нарезное оружие калибра 7,62 мм, пять патронов к нему и гладкоствольное ружье 16 калибра, на которое у мужчины не было разрешения.
В участке сельчанин рассказал, что это оружие досталось ему от родственника и использовал он винтовку и ружья в личных целях, пишет пресс-служба республиканского МВД.
Оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.
Справка
Статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
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