На Алтае сельчанин побил двух человек табуреткой и совком

45-летнего жителя Кош-Агачского района обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщает ГУ МВД по РА.
В июле 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения у себя дома поссорился с сожительницей. Причиной конфликта стало замечание женщины по поводу его злоупотребления спиртными напитками. Разозлившись, мужчина схватил металлический совок и ударил им сожительницу по плечу, угрожая убийством. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции.
Кроме того, несколькими днями ранее мужчина, также будучи пьяным, избил односельчанина табуреткой.
Дебошира обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит лишение свободы.
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