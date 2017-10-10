На Алтае сельчанин побил двух человек табуреткой и совком

В июле 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения у себя дома поссорился с сожительницей. Причиной конфликта стало замечание женщины по поводу его злоупотребления спиртными напитками. Разозлившись, мужчина схватил металлический совок и ударил им сожительницу по плечу, угрожая убийством. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Кроме того, несколькими днями ранее мужчина, также будучи пьяным, избил односельчанина табуреткой.

Дебошира обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит лишение свободы.