На Алтае сельчанин вырастил 13 500 кустов мака

Незаконно выращенный мак. Фото: 22.мвд.рф. Незаконно выращенный мак. Фото: 22.мвд.рф. Незаконно выращенный мак. Фото: 22.мвд.рф.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю обнаружили на участке сельчанина несколько ухоженных грядок посаженного мака. Мужчина пояснил, что семена мака он посеял в мае этого года для собственного потребления. Чтобы получить хороший урожай, он тщательно ухаживал за растениями.

Чтобы вывезти все растения, правоохранителям понадобилось 15 коробок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, за незаконное хранение наркотиков.

Кстати, недавно заринские полицейские изъяли 2,5 тысячи кустов мака у "коллеги" хмелевца.