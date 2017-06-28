На Алтае сельчанин вырастил 13 500 кустов мака

В Заринском районе сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно выращивал на своем участке более 13 500 кустов мака. 45-летнего жителя села Хмелевка подозревают в незаконном культивировании наркотического растения.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю обнаружили на участке сельчанина несколько ухоженных грядок посаженного мака. Мужчина пояснил, что семена мака он посеял в мае этого года для собственного потребления. Чтобы получить хороший урожай, он тщательно ухаживал за растениями.
Чтобы вывезти все растения, правоохранителям понадобилось 15 коробок.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, за незаконное хранение наркотиков.
Кстати, недавно заринские полицейские изъяли 2,5 тысячи кустов мака у "коллеги" хмелевца.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.