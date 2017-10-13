На Алтае сельчанин выстрелил из обреза в спину спящему гостю

По версии республиканской прокуратуры, в июле 2017 года сельчанин находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в селе Коо. В его доме на полу спал такой же пьяный знакомый. На почве личных неприязненных отношений хозяин дома сходил за обрезом и выстрелил в спину гостю. Мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной ему квалифицированной медицинской помощи в районной больнице.

Уголовное дело направили в суд.