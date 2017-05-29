На Алтае сельчанка купила по интернету несуществующую корову

Женщина хорошо знала о подобных фактах мошенничества, но это не уберегло ее от действий злоумышленника. 29-летняя жительница села Туньжа обратилась в полицию и пояснила, что купила корову, но животное не получила. Сельчанка нашла объявление о продаже животного на сайте бесплатных объявлений. Связавшись с продавцом, женщина уточнила стоимость и условия доставки животного, согласившись с которыми, перевела 5 000 рублей на банковскую карту продавца. Решив получить подтверждение о получении денежных средств, заявительница позвонила продавцу, однако его телефон оказался отключен.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что нужно быть бдительными при совершении различных сделок с помощью интернет-ресурсов. Не доверяйте неизвестным лицам, которые выходят с предложениями о переводе денежных средств на банковскую карту. Тщательно перепроверяйте всю информацию и критически относитесь к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций и переводе средств.