На Алтае сельчанка купила по интернету несуществующую корову

Сотрудники полиции Чойского района разыскивают мошенника, похитившего денежные средства у местной жительницы. Женщина попалась на уловку злоумышленника, когда пыталась купить корову через сайт бесплатных объявлений, сообщает МВД по РА.
Женщина хорошо знала о подобных фактах мошенничества, но это не уберегло ее от действий злоумышленника. 29-летняя жительница села Туньжа обратилась в полицию и пояснила, что купила корову, но животное не получила. Сельчанка нашла объявление о продаже животного на сайте бесплатных объявлений. Связавшись с продавцом, женщина уточнила стоимость и условия доставки животного, согласившись с которыми, перевела 5 000 рублей на банковскую карту продавца. Решив получить подтверждение о получении денежных средств, заявительница позвонила продавцу, однако его телефон оказался отключен.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что нужно быть бдительными при совершении различных сделок с помощью интернет-ресурсов. Не доверяйте неизвестным лицам, которые выходят с предложениями о переводе денежных средств на банковскую карту. Тщательно перепроверяйте всю информацию и критически относитесь к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций и переводе средств.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.