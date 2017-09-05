На Алтае сельчанка лишилась денег, документов и телефонов из-за забывчивости

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, пострадавшая сняла с банковской карты 20 тысяч рублей и убрала их в папку, которую положила на банкомат. После этого женщина отвлеклась и ушла, забыв забрать папку, в которой были деньги, документы и мобильные телефоны. Через 15 минут сельчанка вспомнила о забытом имуществе и вернулась к банкомату, но папки уже не было.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, просмотрев которую, нашли злоумышленницу. Ей оказалась 42-летняя местная жительница. Она во всем призналась и пояснила, что не смогла удержаться от соблазна, а деньги уже успела потратить на собственные нужды.

Мобильные телефоны и документы изъяли и вернули собственнице.

По данному факту возбудили уголовное дело. Злоумышленницу оставили под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.