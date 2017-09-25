На Алтае сельчанка спугнула автоугонщиков, вооруженных молотком

В селе Колонково ночью автоугонщики откатили руками ВАЗ-2105, припаркованный у усадьбы потерпевшей. После они влезли в стоящий рядом трактор, забрали оттуда молоток, которым разбили стекло машины и стали заводить двигатель. На шум вышла хозяйка автомобиля. Злоумышленники испугались женщину и убежали.

Сотрудники уголовного розыска утром вышли на подозреваемых. Ими оказались неоднократно судимый 27-летние местные жители. В полиции задержанные признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.