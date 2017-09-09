На Алтае сельчанка украла у своего собутыльника телефон и кроссовки

Житель Майминского района написал заявление в полицию, что его знакомая похитила у него телефон и кроссовки, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай.
По словам потерпевшего, накануне он и его 45-летняя знакомая выпивали. После того, как хозяин дома уснул, злоумышленница воспользовалась ситуацией и обокрала своего приятеля.
Утром мужчина обнаружил, что у него пропали вещи. Самостоятельно найти женщину ему не удалось. Через несколько дней мужчина решил обратиться за помощью в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую и доставили в отдел, где она призналась в содеянном. Женщина пояснила полицейским, что мобильный телефон она продала неизвестному и вырученные деньги потратила на собственные нужды.
Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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