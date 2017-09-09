На Алтае сельчанка украла у своего собутыльника телефон и кроссовки

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Сегодня, 19:32.
Происшествия

Житель Майминского района написал заявление в полицию, что его знакомая похитила у него телефон и кроссовки, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай.

Кража, полиция.
Кража, полиция. Фото: 22.мвд.рф.

По словам потерпевшего, накануне он и его 45-летняя знакомая выпивали. После того, как хозяин дома уснул, злоумышленница воспользовалась ситуацией и обокрала своего приятеля. 

Утром мужчина обнаружил, что у него пропали вещи. Самостоятельно найти женщину ему не удалось. Через несколько дней мужчина решил обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую и доставили в отдел, где она призналась в содеянном. Женщина пояснила полицейским, что мобильный телефон она продала неизвестному и вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ "Кража". В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

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