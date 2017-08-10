На Алтае сельчанка выскочила на дорогу перед УАЗом и погибла

10 августа, в селе Улаган, 38-летний местный житель за рулем УАЗ-3309 сбил 37-летнюю односельчанку. Женщина погибла.
Как сообщили в ГУ МВД по РА, пешеход в полночь переходила проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась в больнице. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
По данному факту проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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