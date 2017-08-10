На Алтае сельчанка выскочила на дорогу перед УАЗом и погибла

Как сообщили в ГУ МВД по РА, пешеход в полночь переходила проезжую часть дороги перед близко движущимся транспортным средством вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась в больнице. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

По данному факту проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.