На Алтае сельчанка забыла в кафе свои подарки на день рождения

В одном из кафе села Чоя заявительница вместе с друзьями отмечала свой день рождения. Оставив подарки и конверты с деньгами на одном из столиков увеселительного заведения, женщина уехала домой. На следующий день, вспомнив о том, что забыла забрать подарки, сельчанка вернулась в кафе, где их уже не обнаружила.

Сотрудники полиции изъяли запись с камер видеонаблюдения и пустые конверты, брошенные у крыльца кафе. К совершению кражи оказалась причастна 37-летняя жительница райцентра. В ходе разбирательства женщина созналась в содеянном. Полицейским она пояснила, что хотела потратить деньги на собственные нужды.

В настоящее время похищенное изъято. За кражу с причинением значительного ущерба гражданину женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.