На Алтае сельчанка забыла в кафе свои подарки на день рождения

Чойские полицейские раскрыли кражу 13 тысяч рублей, которые по глупости забыла в кафе сельчанка. Женщина отмечала свой день рождения и, уходя, просто не забрала конверты с подарками.
В одном из кафе села Чоя заявительница вместе с друзьями отмечала свой день рождения. Оставив подарки и конверты с деньгами на одном из столиков увеселительного заведения, женщина уехала домой. На следующий день, вспомнив о том, что забыла забрать подарки, сельчанка вернулась в кафе, где их уже не обнаружила.
Сотрудники полиции изъяли запись с камер видеонаблюдения и пустые конверты, брошенные у крыльца кафе. К совершению кражи оказалась причастна 37-летняя жительница райцентра. В ходе разбирательства женщина созналась в содеянном. Полицейским она пояснила, что хотела потратить деньги на собственные нужды.
В настоящее время похищенное изъято. За кражу с причинением значительного ущерба гражданину женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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