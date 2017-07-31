На Алтае сгорела животноводческая ферма

Пожар на ферме в Большеугренево. 30 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар на ферме в Большеугренево. 30 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22. Пожар на ферме в Большеугренево. 30 июля 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Пожар на ферме в Большеугренево. 30 июля 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.

Пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправности электропроводки.

В МЧС о возгорании сообщили в 8.55 утра. Уже через 20 минут огонь был локализован, а еще через 9 минут его потушили. На месте от МЧС работали 8 пожарных и 3 автомобиля.