На Алтае школьник отобрал часы у знакомого и стал фигурантом уголовного дела

Полицейские установили, что 14-летний потерпевший катался в сквере на скейтборде и встретил бывшего одноклассника. Последний стал придираться к внешнему виду подростка, а потом, под предлогом посмотреть, забрал у него наручные часы, заявив, что теперь они принадлежат ему. На просьбу вернуть предмет, парень скрылся.

Придя домой, хозяин часов рассказал о случившемся дедушке, который и обратился в полицию. Сумму ущерба оценили в полторы тысячи рублей.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Против него возбудили уголовное дело по статье "грабеж".