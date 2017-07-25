На Алтае школьник отобрал часы у знакомого и стал фигурантом уголовного дела

В Горно-Алтайске на подростка завели уголовное дело за грабеж. Он отнял часы у бывшего одноклассника, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Полицейские установили, что 14-летний потерпевший катался в сквере на скейтборде и встретил бывшего одноклассника. Последний стал придираться к внешнему виду подростка, а потом, под предлогом посмотреть, забрал у него наручные часы, заявив, что теперь они принадлежат ему. На просьбу вернуть предмет, парень скрылся.
Придя домой, хозяин часов рассказал о случившемся дедушке, который и обратился в полицию. Сумму ущерба оценили в полторы тысячи рублей.
Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Против него возбудили уголовное дело по статье "грабеж".
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