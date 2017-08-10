На Алтае синоптики прогнозируют теплую погоду при дожде

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Жизнь

10 августа синоптики прогнозируют в регионе теплую температуру при дожде, следует из сообщений краевого и респуликанского главков МЧС.

Дождь. Сосна.
Дождь. Сосна. Фото: СС0.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, в отдельных районах дождь, гроза, днём возможен град;
  • ветер западный 5-10 м/с, местами порывы  13-18 м/с;
  • температура воздуха днём плюс 19 … 24°С, в южных районах до плюс 29°С.

В Барнауле:

  • переменная облачность, временами дождь, возможна гроза;
  • ветер западный 7-12 м/с;
  • температура воздуха днём плюс 20 … 22°С.

В Республике Алтай:

  • переменная облачность, днем в отдельных районах небольшие дожди, грозы, утром местами туман;
  • ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с;
  • температура воздуха днём плюс 23…28 °С, местами плюс 18…23 °С.
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