На Алтае синоптики прогнозируют до плюс 28 градусов

Ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением днём до 12-17 м/с. Температура воздуха днём плюс 23°С … 28°С, по северо-западу края плюс 18°С … 23°С.

В Барнауле: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днём усиление до 9-14 м/с. Температура воздуха днём плюс 23°С … 25°С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Республике Алтай переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха днем плюс 21…26°С, местами плюс 13…18°С.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: на территории региона действует особый противопожарный режим, доступ граждан и въезд транспортных средств в леса ограничен, разведение костров запрещено.