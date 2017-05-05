На Алтае синоптики прогнозируют до плюс 28 градусов

5 мая в Алтайском крае синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах дождь.
Ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением днём до 12-17 м/с. Температура воздуха днём плюс 23°С … 28°С, по северо-западу края плюс 18°С … 23°С.
В Барнауле: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, днём усиление до 9-14 м/с. Температура воздуха днём плюс 23°С … 25°С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Республике Алтай переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха днем плюс 21…26°С, местами плюс 13…18°С.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: на территории региона действует особый противопожарный режим, доступ граждан и въезд транспортных средств в леса ограничен, разведение костров запрещено.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.