На Алтае синоптики прогнозируют дождь, грозы и град

Сегодня, 23 июля, в Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются дожди, грозы, местами град. В утренние часы возможен туман. В течение дня температура воздуха поднимется до +29 °С.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, днем на большей части территории региона дождь, гроза, местами сильный ливневый дождь, град. Утром возможен туман.
- ветер юго-западный, днём 5-10 м/с местами порывы 12-17 м/с.
- температура воздуха: днём +24…29 °С.
В Барнауле:
- переменная облачность, днем временами сильный дождь, гроза, возможен град. В утренние часы ожидается туман.
- ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.
- температура воздуха: днём +24…26 °С.
В Республике Алтай:
- на большей части территории региона дожди, грозы, местами возможен град.
- ветер западный 3-8 м/с, при грозах усиление до 17 м/с.
- температура воздуха: днём +20…25 °С, местами +15…20 °С.
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