На Алтае синоптики прогнозируют теплую погоду

Сегодня, 16 августа, в Алтайском крае будет теплая, но ветреная погода. Температура воздуха днем поднимется до +25. Местами в Республике Алтай возможны дожди.

В Алтайском крае: переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

температура воздуха: днём +19... +24?С. В Барнауле: переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

температура воздуха: днём +20...+22?С. В Республике Алтай: на большей части территории умеренные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы.

ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с

температура воздуха: днем +20…+25 °С, местами +15…+20 °С