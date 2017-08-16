На Алтае синоптики прогнозируют теплую погоду

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Сегодня, 06:17.
Жизнь

Сегодня, 16 августа, в Алтайском крае будет теплая, но ветреная погода. Температура воздуха днем поднимется до +25. Местами в Республике Алтай возможны дожди. 

Барнаул. Фонтан. Лето. Тепло.
Барнаул. Фонтан. Лето. Тепло. Фото: Михаил Хаустов.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.  
  • ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • температура воздуха: днём +19... +24?С.

В Барнауле: 

  • переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
  • ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
  • температура воздуха: днём +20...+22?С. 

В Республике Алтай:

  • на большей части территории умеренные дожди, грозы, утром в отдельных районах туманы.
  • ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с
  • температура воздуха: днем +20…+25 °С, местами +15…+20 °С
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