На Алтае синоптики прогнозируют теплую погоду

В Алтайском крае и Республике Алтай в ночь на 22 августа синоптики прогнозируют дожди и грозы. Днем осадков не будет, температура воздуха прогреется до +20...+25.

В Алтайском крае: переменная облачность, днём преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

ветер северный, днём 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

температура воздуха: днём +20 … +25 ?С. В Барнауле: переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Утром возможен туман.

ветер северный, днём 5-10 м/с.

температура воздуха: днём +20… +22 ?С. В Республике Алтай: без осадков.

северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

температура воздуха: днём +18… +23 °С, местами +10… +15 °С. Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае в период с 22 по 28 августа местами ожидается высокая пожароопасность. Синоптики объявили штормовое предупреждение.