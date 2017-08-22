На Алтае синоптики прогнозируют теплую погоду

В Алтайском крае и Республике Алтай в ночь на 22 августа синоптики прогнозируют дожди и грозы. Днем осадков не будет, температура воздуха прогреется до +20...+25.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, днём преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
- ветер северный, днём 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
- температура воздуха: днём +20 … +25 ?С.
В Барнауле:
- переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Утром возможен туман.
- ветер северный, днём 5-10 м/с.
- температура воздуха: днём +20… +22 ?С.
В Республике Алтай:
- без осадков.
- северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
- температура воздуха: днём +18… +23 °С, местами +10… +15 °С.
Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае в период с 22 по 28 августа местами ожидается высокая пожароопасность. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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