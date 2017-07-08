На Алтае собака помогла полицейским поймать малолетних воришек

Жительница Соузги (Республика Алтай) пожаловалась в полицию о том, что неизвестные украли у нее два велосипеда, которые стояли в ограде частного дома.
На место происшествия вместе с полицейскими прибыла и служебно-розыскная собака. Овчарка взяла след и привела стражей порядка в лес, где были спрятаны украденные велики, пишет пресс-служба республиканского МВД.
Вскоре была установлена причастность к краже четырех школьников. Доставленные в майминский отдел полиции подростки во всем признались. Они рассказали полицейским, что взяли велосипеды, чтобы покататься на них ночью, а позже бросили в лесу.
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