На Алтае собака помогла полицейским поймать малолетних воришек

На место происшествия вместе с полицейскими прибыла и служебно-розыскная собака. Овчарка взяла след и привела стражей порядка в лес, где были спрятаны украденные велики, пишет пресс-служба республиканского МВД.

Вскоре была установлена причастность к краже четырех школьников. Доставленные в майминский отдел полиции подростки во всем признались. Они рассказали полицейским, что взяли велосипеды, чтобы покататься на них ночью, а позже бросили в лесу.