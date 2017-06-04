На Алтае сохранится переменная облачность при жаре плюс 28 градусов

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Жизнь

4 июня в Алтайском крае прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер восточный, днём 5-10 м/с, местами по югу порывы 11-16 м/с.

Ветер. Лето. Одуванчик.
Ветер. Лето. Одуванчик. Фото: СС0.

Температура воздуха днём плюс 23 … 28°С.

В Барнауле:  небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, днём 5-10 м/с.Температура воздуха днём плюс 23 … 25°С.

Сохранится высокая пожароопасность, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В Республике Алтай переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха днем плюс 25…30°С, местами плюс 17…22°С.

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