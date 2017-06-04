На Алтае сохранится переменная облачность при жаре плюс 28 градусов

4 июня в Алтайском крае прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер восточный, днём 5-10 м/с, местами по югу порывы 11-16 м/с.
Температура воздуха днём плюс 23 … 28°С.
В Барнауле: небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, днём 5-10 м/с.Температура воздуха днём плюс 23 … 25°С.
Сохранится высокая пожароопасность, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
В Республике Алтай переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура воздуха днем плюс 25…30°С, местами плюс 17…22°С.
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