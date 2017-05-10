На Алтае сотрудник ФСБ отказался от многотысячной взятки

70 тысяч рублей — во столько оценил услуги сотрудника ФСБ 35 летний житель Бийска, пытавшийся подкупить офицера в центре Барнаула. Однако правоохранитель деньги не взял, зато сам бийчанин теперь осужден по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.
По данным Следкома, бийчанин решил помочь своему знакомому приобрести российское гражданство, за что подсудимый хотел получить денежное вознаграждение с иностранца. Взявшись за дело, мужчина приехал в Барнаул, где возле одного из административных зданий в Центральном районе предложил сотруднику ФСБ взятку.
Эту мзду он предлагал за то, чтобы сотрудник правоохранительных органов незаконно бы принял решение о том, что знакомый бийчанина знает русский язык, что помогло бы иностранцу получить гражданство РФ в упрощенном виде.
Но так как офицер, которого хотели подкупить, сообщил своим коллегам об этой попытке дать взятку, сотрудники краевого УФСБ задержали бийчанина.
По приговору суда подсудимый должен выплатить штраф в размере 360 тысяч рублей.
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