На Алтае сотрудник ФСБ отказался от многотысячной взятки

По данным Следкома, бийчанин решил помочь своему знакомому приобрести российское гражданство, за что подсудимый хотел получить денежное вознаграждение с иностранца. Взявшись за дело, мужчина приехал в Барнаул, где возле одного из административных зданий в Центральном районе предложил сотруднику ФСБ взятку.

Эту мзду он предлагал за то, чтобы сотрудник правоохранительных органов незаконно бы принял решение о том, что знакомый бийчанина знает русский язык, что помогло бы иностранцу получить гражданство РФ в упрощенном виде.

Но так как офицер, которого хотели подкупить, сообщил своим коллегам об этой попытке дать взятку, сотрудники краевого УФСБ задержали бийчанина.

По приговору суда подсудимый должен выплатить штраф в размере 360 тысяч рублей.