На Алтае сотрудник полиции сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе

По предварительным данным, 11 мая 2016 года около 21.00 сотрудник отдела МВД России по Горно-Алтайску, находясь на службе в форменной одежде, будучи трезвым и управляя служебным автомобилем, сбил 6-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении 9-летнего брата.

С полученными травмами ребенка госпитализировали в детскую республиканскую больницу. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.