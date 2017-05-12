На Алтае сотрудник полиции сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе

Министр внутренних дел по Республике Алтай Павел Гаврилин назначил проверку по факту ДТП, которое совершил сотрудник полиции в Горно-Алтайске.
По предварительным данным, 11 мая 2016 года около 21.00 сотрудник отдела МВД России по Горно-Алтайску, находясь на службе в форменной одежде, будучи трезвым и управляя служебным автомобилем, сбил 6-летнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении 9-летнего брата.
С полученными травмами ребенка госпитализировали в детскую республиканскую больницу. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.