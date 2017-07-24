На Алтае сотрудник психоневрологического интерната заставлял постояльцев делать ремонт

По данным следствия, сотрудник интерната в течение двух лет заставлял двух постояльцев проводить строительно-ремонтные и хозяйственные работы на принадлежащих ему приусадебных участках и в административных зданиях.

Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

Уголовное дело возбудили по материалам краевого управления ФСБ по статье "превышение должностных полномочий".