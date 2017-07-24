На Алтае сотрудник психоневрологического интерната заставлял постояльцев делать ремонт

Новоалтайский межрайонный следственный отдел СУ СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против сотрудника психоневрологического интерната, который заставлял постояльцев делать ремонт в учреждении и на своих приусадебных участках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, сотрудник интерната в течение двух лет заставлял двух постояльцев проводить строительно-ремонтные и хозяйственные работы на принадлежащих ему приусадебных участках и в административных зданиях.
Сейчас выясняются все обстоятельства преступления.
Уголовное дело возбудили по материалам краевого управления ФСБ по статье "превышение должностных полномочий".
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