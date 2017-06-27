На Алтае сотрудника Госинспекции обвинили в получении взяток

Бывшего сотрудника Государственной инспекции Алтайского края обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений. Дело находится на контроле второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, сообщает сайт ведомства.
Чиновника подозревают в получении взятки лично и через посредника в значительном и крупном размерах. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве обвиняется его знакомый.
По данным следствия, обвиняемый в период с октября 2015 года по декабрь 2016 года, во время государственного строительного надзора за строительством и реконструкцией объектов электросетевого комплекса, административных зданий и жилого дома в городах и районах Алтайского края, получал от представителей фирм взятки в суммах от 40 до 400 тысяч рублей.
В обмен на деньги обвиняемый положительно оценивал итоговые проверки и выдавал заключения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию.
В декабре 2016 года при получении очередной взятки обвиняемые были задержаны.
В настоящее время следствие по этому делу находится на завершающем этапе.
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