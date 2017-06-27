На Алтае сотрудника Госинспекции обвинили в получении взяток

691
Сегодня, 08:06.
Происшествия

Бывшего сотрудника Государственной инспекции Алтайского края обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений. Дело находится на контроле второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, сообщает сайт ведомства.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп. Иллюстрация из архива редакции.

Чиновника подозревают в получении взятки лично и через посредника в значительном и крупном размерах. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве обвиняется его знакомый.

По данным  следствия, обвиняемый в период с октября 2015 года по декабрь 2016 года, во время государственного строительного надзора за строительством и реконструкцией объектов электросетевого комплекса, административных зданий и жилого дома в городах и районах Алтайского края, получал от представителей фирм взятки в суммах от 40 до 400 тысяч рублей.

В обмен на деньги обвиняемый положительно оценивал итоговые проверки и выдавал заключения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию.

В декабре 2016 года при получении очередной взятки обвиняемые были задержаны.

В настоящее время следствие по этому делу находится на завершающем этапе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров