На Алтае сотрудника Госинспекции обвинили в получении взяток

Чиновника подозревают в получении взятки лично и через посредника в значительном и крупном размерах. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве обвиняется его знакомый.

По данным следствия, обвиняемый в период с октября 2015 года по декабрь 2016 года, во время государственного строительного надзора за строительством и реконструкцией объектов электросетевого комплекса, административных зданий и жилого дома в городах и районах Алтайского края, получал от представителей фирм взятки в суммах от 40 до 400 тысяч рублей.

В обмен на деньги обвиняемый положительно оценивал итоговые проверки и выдавал заключения на ввод объектов недвижимости в эксплуатацию.

В декабре 2016 года при получении очередной взятки обвиняемые были задержаны.

В настоящее время следствие по этому делу находится на завершающем этапе.