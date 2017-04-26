На Алтае сотрудники полиции расследуют кражу делового леса

В полиции с заявлением обратился житель села Черга, который сообщил о том, что с его лесной деляны, расположенной в 5 км от села Мухор-Черга, похитили 20 кубометров леса. Мужчина пояснил, что он получил разрешение на заготовку, и спилил деревья в ноябре 2016 года, но оставил их на деляне. Несколько дней назад он решил вывезти заготовленный лес, но обнаружил, что все украдено. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 50 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 56-летний житель села Черга. Сельчанин пояснил, вывез чужой лес на территорию своего домовладения, где распилил на дрова и использовал для отопления дома. В настоящее время по данному факту проводится проверка.