На Алтае сотрудники полиции расследуют кражу делового леса

Сотрудники отделения МВД России по Шебалинскому району задержали местного жителя, подозреваемого в краже делового леса у односельчанина. Об этом сообщает ГУ МВД по РА.
В полиции с заявлением обратился житель села Черга, который сообщил о том, что с его лесной деляны, расположенной в 5 км от села Мухор-Черга, похитили 20 кубометров леса. Мужчина пояснил, что он получил разрешение на заготовку, и спилил деревья в ноябре 2016 года, но оставил их на деляне. Несколько дней назад он решил вывезти заготовленный лес, но обнаружил, что все украдено. Сумму причиненного ущерба мужчина оценил в 50 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 56-летний житель села Черга. Сельчанин пояснил, вывез чужой лес на территорию своего домовладения, где распилил на дрова и использовал для отопления дома. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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