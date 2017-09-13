На Алтае спящего мужчину в собственном доме зарезал незнакомец

По версии следствия, 13 сентября 2017 года ранним утром мужчина проник в дом 57-летнего местного жителя через оконный проем и зверски нанес множество ударов колюще-режущим предметом в область шеи спящего хозяина. От полученных ранений потерпевший скончался по пути в больницу.

Сотрудники Усть-Канского межрайонного следственного отдела и отделения МВД России по Усть-Коксинскому району в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Его заключили под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотив преступления. Расследование продолжается.