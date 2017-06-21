На Алтае трехлетний ребенок погиб из-за загоревшегося автомобиля

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло 16 июня в селе Линевское. Во дворе одного из домов загорелись "Жигули". К машине подошли дети, которые в это время без присмотра играли на улице. В какой-то момент в машине лопнуло стекло и огонь перекинулся на 3-летнего мальчика. Он получил обширные ожоги. По данным "Вести Алтай", мальчик глотнул горячего воздуха и ядовитого дыма и получил тяжёлые ожоги внутренних органов.

Ребенка доставили в районную больницу, где через несколько дней он скончался.

Проводится доследственная проверка, назначены экспертизы.