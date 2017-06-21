На Алтае трехлетний ребенок погиб из-за загоревшегося автомобиля

В Смоленском районе Алтайского края трехлетний мальчик скончался от многочисленных ожогов.
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло 16 июня в селе Линевское. Во дворе одного из домов загорелись "Жигули". К машине подошли дети, которые в это время без присмотра играли на улице. В какой-то момент в машине лопнуло стекло и огонь перекинулся на 3-летнего мальчика. Он получил обширные ожоги. По данным "Вести Алтай", мальчик глотнул горячего воздуха и ядовитого дыма и получил тяжёлые ожоги внутренних органов.
Ребенка доставили в районную больницу, где через несколько дней он скончался.
Проводится доследственная проверка, назначены экспертизы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.