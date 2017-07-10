На Алтае трёхлетняя девочка погибла в ДТП

9 июля около 19.25 в Чойском районе Республики Алтай произошло ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок. На 15 километре автодороги "Каракокша — Уймень" водитель Toyota Corona не справился с управлением и слетел в кювет с двумя пассажирами.
По предварительным данным ГУ МВД по РА, 36-летний мужчина превысил безопасную скорость движения и авто съехало с проезжей части, после чего свалилось в кювет. Мужчина сбежал с места ДТП. В результате происшествия находящаяся в автомобиле 3-летняя девочка получила тяжелые травмы и скончалась в автомобиле "скорой помощи" по пути в медицинское учреждение. В больницу с травмами попала и пассажирка автомобиля — 44-летняя жительница Чойского района. Госпитализация женщине не потребовалась.
В настоящее время полицейские ищут водителя транспортного средства. По факту ДТП проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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