На Алтае третий месяц ищут пропавшую женщину

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Происшествия

В середине июля ушла из дома и до сих пор не вернулась 29-летняя жительница села Подгорное Майминского района Республики Алтай Марина Арбузова. До настоящего времени о месте нахождения женщины ничего не известно.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Полиция ищет пропавшую без вести Марину Арбузову.
Полиция ищет пропавшую без вести Марину Арбузову.

Приметы пропавшей:

  • рост около 160 см.,
  • среднего телосложения,
  • лицо овальное,
  • волосы тёмно-русого цвета, прямые до плеч,
  • глаза карие.

Особые приметы:

  • на правой щеке шрам размером с горошину,
  • небольшой шрам на правой груди,
  • в левой руке вшита пластина после ДТП,  от которой имеется шрам около 10 см.,
  • ниже пупка поперек живота имеется небольшой косметический шов размером 1,5-2 см.

Известно, что ранее Арбузова уже неоднократно уходила из дома на длительное время.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8(38844) 21-8-43, 8 (38822) 9-23-28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

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