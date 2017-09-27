На Алтае третий месяц ищут пропавшую женщину

В середине июля ушла из дома и до сих пор не вернулась 29-летняя жительница села Подгорное Майминского района Республики Алтай Марина Арбузова. До настоящего времени о месте нахождения женщины ничего не известно.
Приметы пропавшей:
- рост около 160 см.,
- среднего телосложения,
- лицо овальное,
- волосы тёмно-русого цвета, прямые до плеч,
- глаза карие.
Особые приметы:
- на правой щеке шрам размером с горошину,
- небольшой шрам на правой груди,
- в левой руке вшита пластина после ДТП, от которой имеется шрам около 10 см.,
- ниже пупка поперек живота имеется небольшой косметический шов размером 1,5-2 см.
Известно, что ранее Арбузова уже неоднократно уходила из дома на длительное время.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8(38844) 21-8-43, 8 (38822) 9-23-28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.
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