На Алтае третий месяц ищут пропавшую женщину

В середине июля ушла из дома и до сих пор не вернулась 29-летняя жительница села Подгорное Майминского района Республики Алтай Марина Арбузова. До настоящего времени о месте нахождения женщины ничего не известно.

Полиция ищет пропавшую без вести Марину Арбузову. Приметы пропавшей: рост около 160 см.,

среднего телосложения,

лицо овальное,

волосы тёмно-русого цвета, прямые до плеч,

глаза карие. Особые приметы: на правой щеке шрам размером с горошину,

небольшой шрам на правой груди,

в левой руке вшита пластина после ДТП, от которой имеется шрам около 10 см.,

ниже пупка поперек живота имеется небольшой косметический шов размером 1,5-2 см. Известно, что ранее Арбузова уже неоднократно уходила из дома на длительное время. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8(38844) 21-8-43, 8 (38822) 9-23-28 или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.