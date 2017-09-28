На Алтае три парня избили прохожих, когда им не дали денег на алкоголь

По данным ведомства, ночью летом трое пьяных молодых людей отправились в магазин за алкоголем без денег. По дороге они встретили трех парней, которых развели в разные стороны и стали требовать у них деньги. После отказа "занять" один из парней убежал, а двух оставшихся избили и ограбили, забрав два "сотовых" и одну куртку. Один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Самого молодого из осужденных признали виновным еще в двух грабежах с применением насилия. В первом случае он отобрал в автобусе у несовершеннолетнего телефон, чтобы поиграть. Когда парень потребовал вернуть телефон, подсудимый его избил в заброшенном здании. Во втором случае — отобрал с применением насилия у отдыхающего на набережной Оби парня сотовый телефон, цепочку и кепку, общей стоимостью чуть менее 5 000 рублей.

Подсудимые вину признали частично, указав, что предварительного сговора не было, да и самого разбоя они не совершали, а просто избили встретившихся им молодых людей и только потом решили забрать их вещи.

Самый молодой фигурант преступления свою вину в совершении 2-х эпизодов грабежа признал в полном объеме. Парням назначили 6, 6,6 и 7,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Адвокаты подсудимых пытались обжаловать приговор, но в итоге суд оставил его без изменения.