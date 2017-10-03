На Алтае трое мужчин украли два километра проводов с линии электропередач

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали троих местных жителей в возрасте от 31 до 33-х лет.

У одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенных проводов, а также приспособления, при помощи которых злоумышленники их срезали. Также у него изъяли автомобиль ВАЗ-2106 и мотоцикл "Урал". Предварительно установлено, что похищенные провода злоумышленники сдали в пункт приема металла.

Все задержанные свою вину признали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.