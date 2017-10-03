На Алтае трое мужчин украли два километра проводов с линии электропередач

В Третьяковском районе сотрудники полиции задержали троих человек по подозрению в краже электрических проводов. В сентябре неизвестные лица в 3,5 км от села Михайловка похитили с линии электропередач алюминиевые провода общей протяженностью почти два километра.
По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали троих местных жителей в возрасте от 31 до 33-х лет.
У одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенных проводов, а также приспособления, при помощи которых злоумышленники их срезали. Также у него изъяли автомобиль ВАЗ-2106 и мотоцикл "Урал". Предварительно установлено, что похищенные провода злоумышленники сдали в пункт приема металла.
Все задержанные свою вину признали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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