На Алтае туристы сняли на видео медведицу с медвежатами

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Сегодня, 11:34.
Жизнь

В Алтайском заповеднике группа туристов сняла на видео медведицу с медвежатами, которые переходили водопад  "Аю-кечпес" (переводится с алтайского как "медведь не пройдет"). Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

На Алтае проснулись медведи.
На Алтае проснулись медведи. Фото: Алтайский биосферный заповедник.

Она переходила бурный поток к своим медвежатам, которые, скорее всего, не смогли преодолеть поток.

#водопад #мишка #экскурсии #туристывшоке

Публикация от Экскурсии По Телецкому Озеру (@andrei_teletskoe)

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