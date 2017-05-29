На Алтае туристы сняли на видео медведицу с медвежатами

В Алтайском заповеднике группа туристов сняла на видео медведицу с медвежатами, которые переходили водопад "Аю-кечпес" (переводится с алтайского как "медведь не пройдет"). Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
Она переходила бурный поток к своим медвежатам, которые, скорее всего, не смогли преодолеть поток.
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