На Алтае туристка перевернулась на квадроцикле

Как сообщает ГУ МВД по РА, 24-летняя туристка из Куйбышева не имела права управления транспортными средствами категории "А1". Она не справилась с управлением и съехала в кювет, где перевернулась. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали.

По факту ДТП возбудили административное расследование. В отношении инструктора проката квадроциклов составили протокол об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.