На Алтае туристка перевернулась на квадроцикле

26 августа в селе Чемал около 18.20 жительница Новосибирской области перевернулась на квадроцикле. Девушка взяла его напрокат.
Как сообщает ГУ МВД по РА, 24-летняя туристка из Куйбышева не имела права управления транспортными средствами категории "А1". Она не справилась с управлением и съехала в кювет, где перевернулась. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали.
По факту ДТП возбудили административное расследование. В отношении инструктора проката квадроциклов составили протокол об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав.
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