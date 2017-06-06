На Алтае туристов накормили конфетами из кабачков и пельменями с черемшой

Международный молодежный гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Национальная кухня — территория дружбы, творчества и сотрудничества" проходил в рамках форума "Алтай. Точки Роста — 2017". В нем участвовали представители из нескольких регионов России и гости из-за рубежа.

На "Сибирском подворье" представили сотни блюда. Были среди них необычные и экзотические. К примеру, конфеты из кабачков, пельмени с черемшой. Здесь можно было также попробовать кулеши, пироги, березовый квас и другие блюда.

Факт

Участниками гастрономического фестиваля стали представители 54 регионов России и 27 стран мира.