На Алтае туристов накормили конфетами из кабачков и пельменями с черемшой

В Алтайском крае организаторы международного гастрономического фестиваля накормили гостей конфетами из кабачков и пельменями с черемшой, сообщает "Алтайтурцентр".
Международный молодежный гастрономический фестиваль "Возрождаем традиции. Национальная кухня — территория дружбы, творчества и сотрудничества" проходил в рамках форума "Алтай. Точки Роста — 2017". В нем участвовали представители из нескольких регионов России и гости из-за рубежа.
На "Сибирском подворье" представили сотни блюда. Были среди них необычные и экзотические. К примеру, конфеты из кабачков, пельмени с черемшой. Здесь можно было также попробовать кулеши, пироги, березовый квас и другие блюда.
Факт
Участниками гастрономического фестиваля стали представители 54 регионов России и 27 стран мира.
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