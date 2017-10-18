На Алтае участились случаи ДТП с животными

Так, в ночь с 20 на 21 июня при движении по ул. Советская села Турочак 27-летний местный житель на мотоцикле Racer сбил корову. В результате происшествия от полученных травм водитель скончался. До настоящего времени владельца животного не нашли.

Основные причины таких ДТП — отсутствие организованного выпаса сельскохозяйственных животных. Полицейские проводят профилактическую работу по недопущению случаев выпаса домашних животных вблизи проезжей части, но проблема остается актуальной.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что большинство животных не имеет специальное тавро или бирку и в случае ДТП бывает сложно установить владельца.

ГИБДД выявила 36 нарушений выпаса, но установить владельцев животных удалось только в 16 случаях. В отношении недобросовестных владельцев были составлены административные протоколы.

За нарушение правил выпаса животных грозит штраф в размере до 300 рублей. В случаях, когда в результате ДТП причинен материальный ущерб либо пострадали люди, ответственность несут владельцы животных.

Согласно ст. 9 Закона Республики Алтай за аналогичное деяние грозит штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей для граждан, от двух до четырех тысяч рублей должностных лиц, от пяти до шести тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение грозит большими штрафами.