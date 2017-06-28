На Алтае "ВАЗ" самовоспламенился после угона

В Ключевском районе сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в угоне ВАЗ-2106. Машина была открытой, ключи находились в салоне.
Сгоревший ВАЗ. Фото: 22.мвд.рф.
Сгоревший ВАЗ. Фото: 22.мвд.рф.
Полиция, угон. Фото: 22.мвд.рф.
Автомобиль обнаружили сгоревшим утром на трассе в одном километре от села Новополтавка. Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Свою вину мужчина отрицать не стал и рассказал, что на машине съехал в кювет. С помощью проезжающих мимо людей машину вытащили, и гражданин продолжил движение, но ВАЗ неожиданно загорелся.
Полицейские возбудили уголовное дело по факту угона. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.
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