На Алтае "ВАЗ" самовоспламенился после угона

Сгоревший ВАЗ. Фото: 22.мвд.рф. Сгоревший ВАЗ. Фото: 22.мвд.рф. Полиция, угон. Фото: 22.мвд.рф.

Автомобиль обнаружили сгоревшим утром на трассе в одном километре от села Новополтавка. Угонщиком оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Свою вину мужчина отрицать не стал и рассказал, что на машине съехал в кювет. С помощью проезжающих мимо людей машину вытащили, и гражданин продолжил движение, но ВАЗ неожиданно загорелся.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту угона. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.