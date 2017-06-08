На Алтае ухудшится погода: похолодает, пройдут дожди

В отдельных районах края пройдут дожди с грозой. Возможен град, местами в южных районах сильный дождь. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 5-10 м/с с усилением до 11-16 м/с, при грозе порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле в четверг переменная облачность, в начале дня — дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 11-16 м/с. Температура воздуха +21 ... +23 градуса.