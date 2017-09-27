На Алтае украденный скотником теленок умер от голода в лесу

На Алтае полиция почти год искала скотокрада, по вине которого умер украденный с животноводческой базы новорожденный теленок.
Полицейские из Панкрушихинского района раскрыли кражу, совершенную в одном из фермерских хозяйств поселка Петровский в октябре 2016 года.
Как оказалось, скотник этой фермы утащил с работы трехсуточного теленка. Животное он решил спрятать в лесу. Там мужчина привязал теленка к дереву и оставил без присмотра на несколько дней. Когда похититель вернулся за своей добычей, теленок был уже мертв, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Полиция продолжала искать злоумышленника, и в конце сентября 2017 года задержала подозреваемого. Им оказался сельчанин, работавший в то время скотником на животноводческой базе, с которой был похищен теленок. Задержанный, теперь уже уволившийся из фермерского хозяйства, в полиции признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело о краже.
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