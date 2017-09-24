На Алтае украли оружие

Житель Горно-Алтайска заявил, что у него пропал малокалиберный охотничий карабин ТОЗ-16 калибром 5.6 мм, принадлежащий родственнику.
Оперативники выяснили, что накануне в гости к заявителю приходил знакомый. Хозяин с гостем вместе выпили, а когда заявитель проснулся, то обнаружил, что пропал карабин, который мужчина забыл спрятать в сейф.
Полицейские выяснили, что подозреваемый, ранее уже судимый 31-летний горожанин, покинул Горно-Алтайск и уехал в Алтайский край. Здесь его задержали и доставили в республиканскую столицу.
Задержанный сознался, что хотел использовать украденное оружие в личных целях. Карабин он спрятал дома. Сейчас оружие изъято, возбуждено уголовное дело. По статье о хищении оружия мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до семи лет.
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