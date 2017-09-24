На Алтае украли оружие

Оперативники выяснили, что накануне в гости к заявителю приходил знакомый. Хозяин с гостем вместе выпили, а когда заявитель проснулся, то обнаружил, что пропал карабин, который мужчина забыл спрятать в сейф.

Полицейские выяснили, что подозреваемый, ранее уже судимый 31-летний горожанин, покинул Горно-Алтайск и уехал в Алтайский край. Здесь его задержали и доставили в республиканскую столицу.

Задержанный сознался, что хотел использовать украденное оружие в личных целях. Карабин он спрятал дома. Сейчас оружие изъято, возбуждено уголовное дело. По статье о хищении оружия мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до семи лет.