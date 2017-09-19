На Алтае синоптики прогнозируют ненастье

19 сентября в Алтайском крае: переменная облачность, на большей части территории дожди, грозы, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Ветер западный, днём 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днём плюс 14 … 19°С.
В Барнауле:
- переменная облачность;
- во второй половине дня дождь;
- ветер западный, днём 8-13 м/с;
- температура воздуха днём плюс 15 … 17°С.
Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.
В Республике Алтай:
- переменная облачность;
- на значительной территории небольшие, местами умеренные, в предгорных районах сильные дожди;
- ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с, в горах и на перевалах до 25 м/с;
- температура воздуха днём плюс 13…18°С.
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