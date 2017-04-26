На Алтае установится жаркая летняя погода

В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду с усилением днём до 13 метров. Температура воздуха в утренние часы до +9С, днём +22…+27С.

В Барнауле также без осадков. Ветер юго-восточный, утром 3-8 метров в секунду, днём 5-10 метров. Температура воздуха: ночью +4…+6С, днём +23…+25С.

МЧС предупреждает об опасности пожаров в садовых домах по причине сжигания прошлогодней травы. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Славгороде и Бийске.

Высокий, 4 класс, пожарной опасности ожидается на территории 11 районов: Заринского, Зонального, Троицкого, Краснощековского, Кулундинского, Локтевского, Ребрихинского, Рубцовского, Угловского, Усть-Пристанского Шелаболихинского, а также в Барнауле. На этих территориях возможны лесные пожары.