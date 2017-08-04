На Алтае утонули два туриста из Новосибирска

Пропавший А. Евдокимов.

Денис Кубышкин

44-летний Алексей Евдокимов находился на отдыхе со своими родственниками на берегу реки Чулышман в Улаганском районе. Днем 28 июля мужчина решил искупаться в реке, пошел в ее направлении, после чего его никто не видел.

Днем ранее в Онгудайском районе 26-летний Денис Кубышкин, приехавший с друзьями на слияние рек Большой Яломан и Катунь, пошел сфотографироваться и его унесло течением. Попытки оказать помощь парню окончились безрезультатно.

До настоящего времени тела потерпевших не найдены, ведутся поисковые мероприятия.

Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.