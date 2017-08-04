На Алтае утонули два туриста из Новосибирска

СУ СКР по Республике Алтай ведет проверки по фактам утопления двух жителей Новосибирска. Дениса Кубышкина и Алексея Евдокимова искали с 27 и 28 июля соответственно.
44-летний Алексей Евдокимов находился на отдыхе со своими родственниками на берегу реки Чулышман в Улаганском районе. Днем 28 июля мужчина решил искупаться в реке, пошел в ее направлении, после чего его никто не видел.
Днем ранее в Онгудайском районе 26-летний Денис Кубышкин, приехавший с друзьями на слияние рек Большой Яломан и Катунь, пошел сфотографироваться и его унесло течением. Попытки оказать помощь парню окончились безрезультатно.
До настоящего времени тела потерпевших не найдены, ведутся поисковые мероприятия.
Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.