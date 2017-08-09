На Алтае увлечённый компьютерными играми психопат убил психолога из Новосибирска

По версии СУ СКР по РА, днем 8 июня 2017 года, в Элекмонаре, молодой человек нанес не менее восьми ударов ножом женщине. Потерпевшая приехала отдохнуть к своей знакомой и жила в соседнем доме.

Незадолго до убийства женщины обедали вместе с внуком хозяйки. Никаких конфликтов между ними не было. Гостья вернулась к себе в дом, за ней проследовал молодой человек, который через несколько минут выбежал из помещения. Мужчина был в крови, держал в руках нож и говорил, что "убил дьяволицу".

Известно, что погибшая работала психологом в структурах РЖД. Хозяйка усадьбы попросила женщину поговорить с ее внуком, у которого наблюдались проблемы с психикой. По мнению родственников, парень был слишком увлечен компьютерными играми. Эта беседа могла спровоцировать вспышку агрессии у молодого человека.

Как сообщал НГС, после убийства парень неоднократно пытался покончить с собой. На судебном заседании по избранию меры пресечения он заявил, что будет просить президента России о назначении наказания в виде высшей меры наказания — расстрела.

Психиатрическая экспертиза признала молодого человека невменяемым. Поскольку он представляет особую общественную опасность, специалисты пришли к выводу, что его необходимо поместить на принудительное лечение.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.