На Алтае вынесли обвинительный приговор сотруднику ГИБДД, который брал взятки

Следствие и суд установили, что с июля 2012 года до ноября 2015 года Шантяпин получал взятку от своего знакомого, которого лишили водительских прав за незаконное оформление временного разрешения. Мужчина "платил" сотруднику ГИБДД незаконным ремонтом автомобиля. Общая сумма услуги составили более 50 тысяч рублей.

Кроме того, в ноябре 2012 года этот же знакомый попался на вождении автомобиля в состоянии опьянения. За это его должны были лишить водительских прав и взять под арест на срок до пятнадцати суток. Узнав об этом, Шантяпин выехал на место совершения правонарушения и дал незаконное указание подчиненному не проводить административное разбирательство.

В июле 2013 года подобную "услугу" сотрудник ГИБДД оказал другому знакомому, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и имел просроченный полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

Судом Шантяпину назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, а также штрафа в размере 1 млн 989 тыс. рублей. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговор в законную силу не вступил.