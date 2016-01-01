На Алтае стали больше рожать

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Жизнь

В ноябре 2016 года в Алтайском крае увеличилось число родившихся детей, сообщает крайстат.

На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр.
На Алтае открылся новый Краевой перинатальный центр. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

В минувшем месяце в регионе родилось около 2,5 тыс. детей, это на 130 детей больше, чем в ноябре 2015 года. За 11 месяцев 2016 года в
регионе число родившихся превысило 26,6 тыс. детей, коэффициент рождаемости составил 12,3.

При этом смертность населения сократилась в крае на 618 человек, или на 2% к аналогичному периоду 2015 года.

Больше всего уменьшилась смертность населения от несчастных случаев на транспорте — на 14,9% к январю-ноябрю 2015 года, от болезней органов дыхания — на 10,1%, от новообразований — на 4,3%. Младенческая смертность сократилась на 7,9%.

Справка

В последние 10 лет в Алтайском крае суммарный коэффициент рождаемости (единиц деторождения на 1 женщину) вырос с 1,298 в 2005 году(по России - 1,294) до 1,811 в 2015 году  (по России - 1,777), а с 2008 года число родившихся ежегодно превышает 30 тыс. детей. Естественная убыль населения за последние 10 лет уменьшилась в 4,5 раза, смертность сократилась более чем на 20%.

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