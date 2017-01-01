На Алтае вновь пытаются обанкротить крупный свинокомплекс

В последнее время разбирательства по банкротству "Алтаймясопрома" идут один за одним. Только 21 января было прекращено дело по иску частного охранного предприятия "Каскад" из Кемеровской области (свинокомплекс полностью погасил свою задолженность перед ЧОП), как иск подал Михаил Наумов. Сумма его претензий пока не известна. В документах Арбитражного суда Алтайского края нет каких-либо документов, касающихся разбирательств между физлицом и предприятием.

Отметим, что самые серьезные претензии "Алтаймясопрому" в конце 2015 года выдвигала компания из Ленинградской области "Йорис Иде", выпускающая сэндвич-панели. Она пыталась взыскать со своего должника почти 16 млн рублей. Расчет произошел только после двухмесячного разбирательства по делу о банкротстве в Арбитражном суде.

Надо сказать, что помимо контрагентов у "Алтаймясопрома" были задолженности и по заработной плате. В середине 2016 года только после вмешательства районной прокуратуры предприятия выплатила своим работникам почти 6 млн рублей долга.

В каком состоянии сейчас находится предприятие доподлинно не известно. Получить по этому поводу комментарий у руководства "Алтаймясопрома" не удалось. В течении 2014-2015 годов свинокомплекс пытался запустить собственный комбикормовый завод. По данным altapress.ru, на данный момент проект этот не реализован из-за недостатка финансирования.

Справка

Свиноводческий комплекс "Алтаймясопром" образован 28 августа 2008 года. Реализация инвестиционного проекта началась в 2010 году на площадках в селе Лушниково и поселке Среднесибирский.

В производственной структуре комплекса планировалось включить: племенная ферма на 1 170 свиноматок со станцией искусственного осеменения на 108 хряков, три репродуктора на 5 040 голов каждый, два откормочных комплекса мощностью 100,0 тыс. голов каждый, убойных цех на 1 200 голов в сутки, переработка мяса до 100 тонн в сутки и комбикормовый завод мощностью 27,0 тонн в час с элеватором на 80,0 тыс. тонн зерна единовременного хранения. Сметная стоимость проекта - 12,5 млрд рублей. В настоящее время запущена в работу первая очередь комплекса.