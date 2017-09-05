На Алтае водитель иномарки перевернулся на трассе и погиб

4 сентября на территории Республики Алтай в Майминском районе около 18.00 часов произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки перевернулся на трассе и погиб.
ДТП в Республике Алтай. Фото: 04.мвд.рф.
ДТП в Республике Алтай. Фото: 04.мвд.рф.
ДТП в Республике Алтай. Фото: 04.мвд.рф.
По данным ГУ МВД по РА, на 27 км автодороги "Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск" 27-летний житель села Кызыл-Озек ехал на Toyota Cresta в сторону Чои. Мужчина не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".
По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.