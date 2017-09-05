На Алтае водитель иномарки перевернулся на трассе и погиб

ДТП в Республике Алтай. Фото: 04.мвд.рф. ДТП в Республике Алтай. Фото: 04.мвд.рф. ДТП в Республике Алтай. Фото: 04.мвд.рф.

По данным ГУ МВД по РА, на 27 км автодороги "Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск" 27-летний житель села Кызыл-Озек ехал на Toyota Cresta в сторону Чои. Мужчина не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи".

По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.