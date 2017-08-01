На Алтае водитель мопеда врезался в иномарку на перекрёстке

31 июля, около 3.05 часов в Горно-Алтайске, 21-летний водитель мопеда Racer, не имеющий права управления транспортными средствами, столкнулся с Toyota Carina. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель мопеда не уступил дорогу автомобилю под управлением 28-летнего местного жителя, движущемуся по главной дороге. В результате происшествия владельца двухколесного транспорта с травмами госпитализировали, у него взят анализ крови на наличие алкоголя. Тестирование водителя автомобиля на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.
В отношении виновника аварии составили протоколы за вождение без прав и нарушение ПДД. По факту ДТП возбудили административное расследование.
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