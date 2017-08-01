На Алтае водитель мопеда врезался в иномарку на перекрёстке

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, водитель мопеда не уступил дорогу автомобилю под управлением 28-летнего местного жителя, движущемуся по главной дороге. В результате происшествия владельца двухколесного транспорта с травмами госпитализировали, у него взят анализ крови на наличие алкоголя. Тестирование водителя автомобиля на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

В отношении виновника аварии составили протоколы за вождение без прав и нарушение ПДД. По факту ДТП возбудили административное расследование.